Ministros do STF parabenizam André Mendonça pela aprovação no Senado

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso, e o presidente da Corte, Luiz Fux, parabenizaram André Mendonça, por meio das redes sociais, pela aprovação de seu nome no Senado para ocupar uma vaga na Corte.

O presidente do Supremo, Luis Fux, lançou nota divulgada pelo Twitter oficial do STF, nesta quarta-feira, 1º, após a votação no plenário. Fux declarou “satisfação ímpar” pela indicação de Mendonça e reconheceu que o futuro ministro do STF tem os “méritos” requeridos para ocupar o cargo.

“O presidente do STF, Luiz Fux, se manifestou em razão da aprovação de André Mendonça para a Corte. “Manifesto satisfação ímpar pela aprovação de André Mendonça porque sei dos seus méritos para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal”, diz a publicação da Corte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o magistrado, o Supremo “volta a ficar mais forte” com a entrada de Mendonça. Fux também garantiu que deve marcar a posse do indicado do presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda este ano, sem revelar datas. Luiz Fux é ministro do STF desde 2011, quando foi indicado por Dilma Rousseff (PT) e está na presidência da Suprema Corte desde 2020, quando foi eleito para um mandato de dois anos.

“Em função da atuação na Advocacia Geral da União, domina os temas e procedimentos da Suprema Corte, que volta a ficar mais forte com sua composição completa. Pretendo dar posse ao novo ministro ainda neste ano”, concluiu.



#NotíciaSTF

O presidente do STF, Luiz Fux, se manifestou em razão da aprovação de André Mendonça para a Corte. “Manifesto satisfação ímpar pela aprovação de André Mendonça porque sei dos seus méritos para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal.”

(1/2) — STF (@STF_oficial) December 2, 2021

Outro ministro que parabenizou André Mendonça foi Gilmar Mendes, o mais antigo da Casa. Mendes que, por sua vez, foi indicado por Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 2002, não poupou elogios à carreira do ex-membro da AGU, que classificou como “brilhante”.

“Parabenizo efusivamente o Ministro André Mendonça pela aprovação ontem no Senado Federal. A Casa da Federação também cumpriu seu importante papel de escrutinar a carreira brilhante do Ministro André, que certamente terá uma trajetória marcante no Supremo Tribunal Federal”, disse o ministro.



Parabenizo efusivamente o Ministro André Mendonça pela aprovação ontem no Senado Federal. A Casa da Federação também cumpriu seu importante papel de escrutinar a carreira brilhante do Ministro André, que certamente terá uma trajetória marcante no Supremo Tribunal Federal. — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) December 2, 2021

Quem também congratulou Mendonça foi Luís Roberto Barroso, que está no Supremo desde 2013, após indicação de Dilma Rousseff. Por meio do Twitter, o magistrado compartilhou notícia da coluna Painel da Folha de S.Paulo: “Barroso diz que Mendonça é uma pessoa do bem e comemora aprovação ao STF”.

Sobre o assunto Fux estuda marcar posse de André Mendonça para dia 16 de dezembro

André Mendonça: 'Um passo para um homem, um salto para os evangélicos'

Com Mendonça aprovado, Bolsonaro diz ter concretizado compromisso de levar "terrivelmente evangélico" ao STF

Mendonça tem maior número de votos contrários no Senado entre os indicados ao STF

Mendonça visita Planalto e diz que espera posse no STF ainda neste ano



Ao jornal, Barroso afirmou que além do conhecimento jurídico, o indicado ao STF deve ser também uma pessoa do bem. “O importante é que além do conhecimento jurídico, o candidato seja uma pessoa do bem. Acho que é o caso do ministro André Mendonça".

"A democracia tem lugar para liberais, conservadores e progressistas. O mesmo vale para o STF”, argumentou o ministro em entrevista cedida à coluna.



Barroso diz que Mendonça é uma pessoa do bem e comemora aprovação ao STF https://t.co/pKJRsSRuNF — Painel (@FolhaPainel) December 2, 2021

André Mendonça foi aprovado para ocupar a vaga na Suprema Corte que pertencia a Marco Aurélio Mello, aposentado desde julho deste ano. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro recebeu menos votos a favor no plenário do Senado do que qualquer outro magistrado que atualmente compõem o STF.



Tags