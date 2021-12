Expulsão de Cabo Sabino da PM por liderança de motim em 2020 será oficializada nesta quinta

A decisão do Governo do Ceará deve ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE)

A expulsão do ex-deputado federal Cabo Sabino (Avante) dos quadros da Polícia Militar do Ceará deve ser oficializada ainda nesta quinta-feira, 2, no Diário Oficial do Estado (DOE). Para o Governo do Ceará, o militar é considerado um dos principais articuladores do grupo de amotinados que se concentraram no 18º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Antônio Bezerra, em fevereiro de 2020.

A chamado motim da PM só foi encerrado no dia 1º de março do ano passado, quando PMs votaram pela aceitação de uma proposta do governo e o fim da mobilização. Na ocasião, Sabino se manifestou contra a decisão da maioria do acordo, que não previa anistia.

Segundo reportagem do jornalista Carlos Mazza, o ex-parlamentar se manifestou contra a decisão tomada pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública (CGD) no mês de outubro. "A maioria decidiu, mas vocês acabaram de assinar a minha demissão. Eu não tenho dúvida", disse. Nas últimas eleições municipais, Sabino chegou a disputar cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza, mas obteve apenas 2.589 votos e não foi eleito.

Segundo o Código Penal Militar do Brasil, em seu artigo 149, o termo "motim" é previsto legalmente e define qualquer reunião de militares que estiverem "agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la", "assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, em comum, contra superior" ou "ocupando quartel".

A Constituição Federal brasileira ainda prevê, em seu artigo 142, inciso IV, que "ao militar são proibidas a sindicalização e a greve". Durante os atos de 2020, tais ações foram percebidas, de maneira contestável.

No dia 25 de agosto, a Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) definiu composição da CPI do Motim para investigar o financiamento de associações de policiais militares no Estado e a eventual atuação delas na paralisação da Polícia Militar cearense.

A abertura da CPI tem como base uma reportagem do O POVO, publicada no dia 9 de agosto, revelando que a Justiça determinou a quebra de sigilos fiscal e bancário de pessoas físicas e jurídicas em apuração sobre o motim de 2020. Protocolada ainda em fevereiro do ano passado por Romeu Aldigueri, o pedido contou com assinaturas de 31 parlamentares.