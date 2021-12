DOU extra: André Mendonça é nomeado para o cargo de ministro do STF

Edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira, 2, traz a nomeação de André Mendonça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Mendonça foi sabatinado ontem pelo Senado e teve o nome aprovado pelos senadores, o que permitiu a sua nomeação pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele assumirá a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello.

A assessoria de imprensa do STF já informou mais cedo que a posse de Mendonça ocorrerá no dia 16 de dezembro, às 16 horas.

Tags