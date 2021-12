De olho em 2022, Sérgio Moro faz contato com Joaquim Barbosa e recebe sinal positivo

O ex-ministro do Supremo está na Europa no momento, mas já sinalizou topar um eventual encontro assim que retornar ao Brasil

O ex-juiz e pré-candidato do Podemos ao Palácio do Planalto Sérgio Moro procurou recentemente o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa. Segundo o Metrópoles, o ex-ministro do Supremo está na Europa no momento, mas já sinalizou topar o encontro assim que retornar ao Brasil.

O PSB, partido que o ex-ministro do STF segue filiado, debateu com Barbosa sobre a possibilidade da candidatura à Presidência em 2022. O partido deve realizar pesquisas com o nome do ministro antes de qualquer decisão.

Ex-juízes, Moro e Barbosa - relator do caso do mensalão no STF - tiveram seus nomes atrelados no combate à corrupção. Contudo, aliados de Moro em outras siglas defendem que seria um erro escolher Barbosa como seu vice. Segundo os parlamentares, o ex-juiz tem que procurar um nome que agregue ao ser perfil, de preferência da economia ou da política, e não um que se sobreponha ao dele.

Em novas pesquisas de intenção de voto, Moro ocupa a terceira posição na disputa para a Presidência da República, à frente de Ciro Gomes (PDT). Os números já o colocam como um dos prediletos para a consolidação da chamada "terceira via". Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários.

