Confira como votaram os senadores cearenses na PEC dos Precatórios

O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira, 2, por 61 votos a favor, 10 contra e 1 abstenção, a PEC 23/2021, também conhecida como PEC dos Precatórios. Entre os cearenses, votaram contra os senadores Cid Gomes (PDT) e Eduardo Girão (Podemos), e a favor, o senador Chiquinho Feitosa (DEM), que ocupa cadeira como suplente de Tasso Jereissati (PSDB) e é aliado dos Ferreira Gomes no Ceará.

Na votação em segundo turno, todavia, Cid Gomes e Eduardo Girão não compareceram, constando como ausentes. Chiquinho Feitosa, por sua vez, votou sim ao substitutivo apresentado pelo relator, senador Fernando Bezerra (MDB-PE), que incorporou algumas mudanças ao texto apresentado hoje .

A pauta precisava de, no mínimo, 49 votos. A votação em primeiro turno aconteceu pouco antes, e teve 64 votos favoráveis e 13 contrários, além de 2 abstenções.

A medida votada hoje no Senado abre caminho para o governo Jair Bolsonaro implantar o programa Auxílio Brasil, com um benefício de R$ 400 a partir de dezembro.

Após a conclusão da tramitação, a Câmara terá que votar mais uma vez para se posicionar sobre as mudanças propostas no Senado.

A proposta é estratégica para o Executivo por abrir margem para novos gastos em ano eleitoral. O texto foi alvo de críticas por adiar o pagamento de precatórios - que são dívidas reconhecidas pela Justiça - a partir do próximo ano, e por mudar a regra de cálculo do teto de gastos, a principal âncora fiscal do País. Após alterações, no entanto, o governo conseguiu os votos favoráveis no Senado, até mesmo na oposição.

A PEC abre um espaço de R$ 106,1 bilhões para novas despesas no Orçamento de 2022. Senadores temem uma "farra eleitoral" no ano que vem, quando o presidente Jair Bolsonaro tentará a reeleição. Por isso, o Senado alterou a redação para "carimbar" a destinação dos recursos ao Auxílio Brasil e despesas com saúde, previdência e assistência social.





