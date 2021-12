Com Mendonça aprovado, Bolsonaro diz ter concretizado compromisso de levar "terrivelmente evangélico" ao STF

Além da aprovação com apenas seis votos a mais que o mínimo, Mendonça também bateu recorde de demora para ter a sabatina marcada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

Após a aprovação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira, 1º, que tinha cumprido seu compromisso de levar à Corte um nome “terrivelmente evangélico”. A declaração foi dada nas redes sociais do mandatário, onde ele também parabenizou seu indicado e desejou boa sorte na “missão”.

“O meu compromisso de levar ao Supremo um 'terrivelmente evangélico' foi concretizado no dia de hoje”, comemorou no Twitter. Bolsonaro havia prometido à sua base de apoiadores, composta por membros deste segmento religioso, indicar ao Supremo um representante evangélico. André Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana e tem se aproximado de importantes nomes da corrente religiosa evangélica, como Silas Malafaia.

Na postagem, o presidente também agradeceu o voto dos 47 senadores que foram favoráveis à aprovação do ex-membro da Advocacia-Geral da União (AGU). Eram necessários 41 votos para aprovação e Mendonça teve o menor número de votos de senadores para uma vaga no STF. Os contrários ao nome do ex-ministro da Justiça somaram 32 votos.

- O meu compromisso de levar ao Supremo um "terrivelmente evangélico" foi concretizado no dia de hoje.



- Foi uma longa espera onde 47 senadores, aos quais agradeço, entenderam ser André Mendonça uma pessoa capacitada para a missão. pic.twitter.com/MSVODg9RoS — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 2, 2021

Além da aprovação com apenas seis votos a mais que o mínimo, Mendonça também bateu recorde de demora para ter a sabatina marcada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Bolsonaro havia indicado o jurista há quase cinco meses, e o presidente do colegiado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vinha barrando a pauta da sabatina. Contudo, após pressão da base evangélica, a etapa aconteceu nesta quarta-feira, culminando na aprovação de André Mendonça pelo plenário.

Bolsonaro ainda parabenizou o indicado, que chamou de “capacitado para a missão”, jargão bolsonarista. “Nossos parabéns ao André, parabéns a Miracatu/SP (sua terra Natal) e boa sorte ao mesmo nessa longa jornada na defesa da Constituição, da Democracia e da nossa vital Liberdade”, concluiu.

- Nossos parabéns ao André, parabéns a Miracatu/SP (sua terra Natal) e boa sorte ao mesmo nessa longa jornada na defesa da Constituição, da Democracia e da nossa vital Liberdade. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 2, 2021

