Barro e Viçosa do Ceará vão às urnas no próximo domingo para escolher novos prefeitos

As populações dos municípios de Barro e Viçosa do Ceará devem ir às urnas, no próximo domingo, 5, para escolher novos prefeitos e vices. O horário de votação será o mesmo das Eleições 2020, das 7 h às 17 h. O período das 7h às 10h será destinado, preferencialmente, às pessoas acima de 60 anos e de outros grupos de risco.

Está autorizado a votar nas eleições suplementares quem solicitou alistamento, transferência ou revisão até o dia 7 de julho de 2021, conforme disposto no regimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Para garantir a segurança nos pleitos, o Tribunal definiu protocolos sanitários, com equipes de médicos e especialistas presentes no dia da votação.

Segundo o TRE, o orçamento geral para as eleições é de R$ 71,7 mil para Viçosa do Ceará e de R$ 43,4 mil para Barro. Os maiores gastos se dão, principalmente, com convocação de mesárias(os) e aluguel de veículos.

Barro



Em Barro, o prefeito reeleito em 2020 José Marquinélio Tavares (PSD) e seu vice José Vanderval Feitosa (PSD) tiveram os mandatos cassados pelo TRE-CE por abuso de poder econômico e fraude em contratações de servidores temporários para enfrentar a Covid-19. A decisão tornou a chapa inelegível por oito anos, a partir das eleições do ano passado.

No município, estão aptos a votar um total de 15.971 eleitoras e eleitores nas urnas eletrônicas de 53 seções eleitorais, distribuídas em 23 locais de votação. Ao todo, mais de 270 pessoas, entre elas mesárias(os), auxiliares de eleição, delegadas(os) de prédio, terceirizadas(os), servidoras(es) do cartório e de outras unidades do TRE) devem contribuir nas atividades.

A eleição também contará com o apoio de aproximadamente 110 agentes das polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal. Os trabalhos serão conduzidos pelo juiz eleitoral da 92ª ZE, Luzinaldo Alves Alexandre da Silva, e contam com a contribuição do chefe de cartório, Igor Mariano Figueiredo, e das(os) demais servidoras(es) do cartório.



Disputam as chapas:

Coligação Barro Melhor Para Todos (MDB/PT/PP/PSDB)



Prefeito: Dr. George Feitosa (MDB)

Vice-prefeito - Albano Severo (PT)

Coligação Vitória do Povo (PSD/PCdoB)



Prefeita - Vanda (PSD)

Vice-prefeito - Koringa (PSD)





Viçosa do Ceará

Em 2021, o prefeito reeleito José Firmino (MDB) e seu vice, Dr. Marcelo (MDB) tiveram o mandato cassado pelo TRE-CE por abuso de poder político e conduta vedada nas últimas eleições. No período pré-eleitoral, Firmino teria ordenado a perfuração de 27 poços no município, o que é classificado como uso da máquina pública em benefício próprio para fins eleitorais.

Com total de 43.774 eleitores aptos a votar, Viçosa funcionará com 146 seções eleitorais distribuídas em 56 locais de votação. Trabalharão no pleito aproximadamente 670 pessoas. A eleição também contará com o apoio de mais de 100 agentes das polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal.

Os trabalhos serão conduzidos pela juíza eleitoral da 35ª ZE, Josilene de Carvalho Sousa, e contam com a contribuição da chefe de cartório, Lorena Cysne Namba, e das(os) demais servidoras(es) do cartório.

Disputam as chapas:

Coligação Todos por Viçosa (PP/PDT/PT/PSB/PSDB)

Prefeito - Divaldo Soares (PDT)



Vice-prefeito - Dr. Lima (PSB)

Pra fazer ainda mais por Viçosa do Ceará



Prefeito - Franci Rocha (MDB)



Vice-prefeito - Shill (MDB)

O presidente do TRE-CE, desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto, estará presente no município de Barro no dia do pleito. Já o desembargador Emanuel Leite Albuquerque, membro suplente do Pleno e presidente da Comissão Permanente de Segurança, estará em Viçosa para acompanhar todo o dia da votação. Eles observarão de perto a abertura e o encerramento das eleições.

Auditoria da votação eletrônica

O TRE-CE realizará auditoria da votação eletrônica durante os pleitos suplementares Barro e Viçosa. Serão sorteadas duas urnas eletrônicas de cada município para auditagem: uma será destinada à auditoria de funcionamento sob condições normais de uso e a outra será submetida à auditoria de verificação da autenticidade e integridade dos sistemas instalados nas urnas.

Partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público Eleitoral (MPE), entidades da sociedade civil organizada e público em geral são convocados para acompanhar o sorteio. O evento ocorrerá na Sala de Sessões do TRE, em Fortaleza, no dia 4 de dezembro, véspera da eleição, às 9h, sob o comando do presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, o juiz auxiliar da Presidência do TRE-CE, Rommel Moreira Conrado, e será transmitido pelo canal do TRE-CE no YouTube.