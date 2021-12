Thammy Miranda anuncia saída do PL após filiação de Bolsonaro

O vereador Thammy Miranda (PL-SP) anunciou nesta quarta-feira, 30, por meio de um vídeo divulgado em suas redes sociais, que deverá sair do PL, após a filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O parlamentar afirmou que sua desfiliação tinha como motivos as diferenças de ideias e ataques pessoais feitos pela família do mandatário.

“Eu quero avisar a você que gostam de mim, que confiam em mim, no meu trabalho, que com a ida do presidente para o Partido Liberal, o PL, o partido do qual eu faço parte, eu estou dando entrada na minha desfiliação. Eu vou sair do partido. A gente tem ideias diferentes, além de que já sofri ataques pessoais de membros da família do presidente, inclusive contra meu filho quando ainda era recém-nascido”, declarou na gravação.

Em 2020, Thammy foi o primeiro homem trans eleito para a Câmara Municipal de São Paulo, com cerca de 43 mil votos. Ainda no vídeo, o parlamentar afirmou que deve manter seu trabalho independente de posicionamentos partidários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O meu foco é trabalho, representar as pessoas – principalmente quem não se sentia representada, aquelas pessoas que não eram enxergadas por ninguém. Então, eu vou seguir fazendo o trabalho pelo qual fui eleito sem me preocupar com partido, mas de olho no que as pessoas precisam. Vou seguir minha caminhada, fazendo exatamente o que sempre fiz: escutando e cuidando da nossa gente”, pontuou.

Sobre o assunto Presidente Bolsonaro assina filiação ao PL

Bolsonaro quer levar ao menos cinco ministros para o PL

Relembre os partidos pelos quais Bolsonaro já passou ao longo da carreira política



Ataques da família Bolsonaro

Em 2019, o também vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente, chegou a afirmar que o político paulista havia cometido um erro ao deixar de ser uma mulher “linda” para se tornar um homem “feio”.

“Eu não sei por que motivos ela tomou essa atitude. A gente tem que respeitar. Mas eu acho que ela cometeu um erro, porque ela era linda. E quer ficar feio igual a mim? Para mim, é um erro”, disse, após ser questionado sobre a transgeneridade de Thammy.

Outro filho de Bolsonaro que atacou o vereador foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Em 2020, o parlamentar criticou Thammy Miranda e a marca de cosméticos Natura por uma campanha publicitária de Dia das Mães

"Mulher como garoto propaganda do Dia dos Pais. Depois homem para o Dia das Mães... E quem falar o contrário já sabe né, é gado, é pessoa raivosa, discurso do ódio e fake news. Assim vão te calando e empurrando goela abaixo uma conduta totalmente atípica para padrões brasileiros", comentou o filho do presidente na ocasião.



Veja o vídeo de Thammy Miranda anunciando sua saída do PL

Tags