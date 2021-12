PT e PSB discutem com bancadas possibilidade de federação

Representantes do PT e do PSB se reúnem nesta quarta-feira, 1º, internamente em cada legenda, para discutir a possibilidade de uma união entre os partidos em federações para a disputa das eleições de 2022. As conversas envolvem em diferentes medidas partidos como PCdoB, Rede e Psol.

A maioria dos deputados federais do PSB é favorável à união, e deve se encontrar com o presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, nesta manhã. Bancadas federal e estaduais do PT têm encontro virtual marcado para hoje à noite. O tema será discutido mais profundamente com o diretório nacional em algum momento deste mês. A informação é da Folha.

A federação partidária é um mecanismo que pode salvar alguns partidos da extinção. Na modalidade, pelo texto aprovado pelo Congresso, as legendas devem permanecer unidas por um período de pelo menos quatro anos, tendo que atuar juntas nos níveis federal, estadual e municipal.

A união é importante para partidos menores, pois o sistema eleitoral vigente distribui as cadeiras do Legislativo com base nos votos obtidos por todos os partidos que formam a chapa. Na prática, quanto maior a chapa, mais chance de ter parlamentares eleitos.

No ano que vem, os partidos que não alcançarem pelo menos 2% dos votos válidos, nacionalmente, na eleição para a Câmara dos Deputados, perderão o direito a mecanismos importantes como a verba pública e o tempo de propaganda.



