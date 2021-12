Mendonça diz não ter usado Lei de Segurança Nacional para perseguir opositores de Bolsonaro

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública André Mendonça negou ter agido para “perseguir ou intimidar" ao solicitar a abertura de inquéritos, com base na antiga Lei de Segurança Nacional, contra pessoas críticas do presidente Jair Bolsonaro (PL).



Mendonça está sendo sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado após ser indicado pelo governo para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o ex-ministro, sua conduta ao pedir à Polícia Federal a abertura dos inquéritos foi "em estrita obediência ao dever legal". Mendonça tem o apoio de pelo menos um terço dos 81 senadores da Casa.

André Mendonça foi indicado por Bolsonaro ainda no dia 13 de julho e a mensagem chegou à CCJ no dia 18 de agosto. Ao longo de cerca de quatro meses, senadores cobraram a sabatina. Alcolumbre classificou como “um embaraço” os apelos feitos por parlamentares para a realização da formalidade.

Para ele, a definição sobre a pauta das comissões e do Plenário do Senado cabe aos respectivos presidentes. Ele também disse que alguns críticos atribuíram a demora para a realização da sabatina a divergências políticas com o governo.