Mendonça afirma que ataque contra LGTBQIA+ é racismo, mas fala em "liberdade religiosa"

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-advogado Geral da União André Mendonça, indicado a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que ataques direcionados à população LGBTQIA+ são "inconcebíveis" e configuram crime de racismo, mas lembrou que deve ser feita "ressalva" em "relação à liberdade religiosa".

Mendonça lembrou uma decisão do STF, de 2019, que reconheceu homofobia e transfobia como crimes e os equiparou ao racismo. Ele está sendo sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira, 1°, como parte do processo que definirá se ele ocupará ou não uma vaga no Supremo.

"Em relação à situação da violência LGBT, não se admite qualquer tipo de discriminação. É inconcebível qualquer ato de violência física, moral, verbal em relação a essa comunidade. Assim, o meu comprometimento é também aplicar a legislação pertinente, inclusive na questão da própria decisão do STF, que equiparou a ação dirigida a essa comunidade como racismo. Logicamente, também com a ressalva trazida no STF em relação a liberdade religiosa, mas ainda assim fazendo-se com o devido respeito a todos”, disse Mendonça.

O ex-ministro é pastor (licenciado) da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ao ser indicado por Bolsonaro, ainda em julho deste ano, o presidente disse tratar-se do cumprimento da promessa de indicar um ministro "terrivelmente evangélico" para o Supremo.



