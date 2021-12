Estudantes de Direito vão a Brasília entregar manifesto contra André Mendonça no STF

Um grupo de estudantes de Direito de São Paulo foram a Brasília, nesta quarta-feira, 30, para entregar um manifesto ao senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) contra a aprovação do nome de André Mendonça, indicado de Jair Bolsonaro (sem partido) à uma vaga no Supremo Tribunal Federal. As informações são da coluna de Mônica Bergamo no jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com a colunista, os universitários representam diferentes instituições de ensino superior. O grupo é composto por alunos ligados ao Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da USP; ao Centro Acadêmico 22 de Agosto, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), e ao Esperança Garcia, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Além de integrantes da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da União Estadual dos Estudantes (UEE).

Conforme o grupo, entre os motivos para a reprovação de Mendonça, o principal seria a lealdade "irrestrita" do ex-ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) a Bolsonaro, e não o notório saber jurídico, que o cargo requer, como prevê a Constituição.

"Não se pode correr o risco de conceder o cargo de ministro da Corte Suprema pelos próximos 27 anos" para quem se destaca apenas pela lealdade ao atual presidente, afirmaram os organizadores do manifesto ao jornal.

A sabatina de André Mendonça acontece na manhã desta quarta-feira, 1º, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, após meses sendo barrada por Alcolumbre, presidente do colegiado.



