Enquete O POVO: Você acredita na viabilidade de uma chapa entre Lula e Alckmin para as eleições de 2022?

Filiado ao PSDB desde a sua fundação, Alckmin tem negociado a saída do partido e é cotado no PSB. Neste cenário, PT e PSB articulariam uma união onde Lula seria candidato à Presidência e Alckmin figuraria na vice

Na última terça-feira, 30, o ex-presidente Lula (PT) disse que continua conversando com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) sobre a possibilidade de compor juntos uma chapa presidencial em 2022. Para isso, Alckmin, que está de saída do PSDB, precisa definir a nova legenda que preferencialmente seria o PSB.

Com a eventual entrada de Alckmin no PSB, petistas e socialistas passariam a articular uma união onde Lula seria candidato à Presidência e Alckmin figuraria na vice. Nesse cenário, o PSB condiciona a união ao apoio do PT em disputas por governos em cinco estados do País.

Filiado ao PSDB desde a sua fundação, Alckmin tem negociado a saída do partido. "A gente está num processo de conversar. Vamos ver se, na hora em que eu definir ser candidato, é possível a gente construir uma aliança política. Primeiro preciso saber qual é o partido em que Alckmin vai entrar. Quero construir uma chapa para ganhar a eleição", afirmou Lula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesse contexto, O POVO lança uma enquete, sem valor científico, para saber: Você acredita na viabilidade de uma chapa entre Lula e Alckmin para as eleições de 2022?



Supersurvey

Tags