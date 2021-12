CCJ do Senado realiza sabatina de André Mendonça, indicado por Bolsonaro ao STF; acompanhe ao vivo

André Mendonça foi indicado por Bolsonaro ainda no dia 13 de julho e a mensagem chegou à CCJ no dia 18 de agosto. Ao longo de cerca de quatro meses, senadores cobraram a sabatina

A sabatina do ex-advogado-geral da União (AGU) e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública André Mendonça, que pleiteia vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, ocorre na manhã desta quarta-feira, 1°.

Mendonça foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), para ocupar a vaga no Supremo deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello. O presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), escolheu a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) como relatora da indicação. Ela já sinalizou ser favorável ao nome de Mendonça.

André Mendonça foi indicado por Bolsonaro ainda no dia 13 de julho e a mensagem chegou à CCJ no dia 18 de agosto. Ao longo de cerca de quatro meses, senadores cobraram a sabatina. Alcolumbre classificou como “um embaraço” os apelos feitos por parlamentares para a realização da formalidade.

Para ele, a definição sobre a pauta das comissões e do Plenário do Senado cabe aos respectivos presidentes. Ele também disse que alguns críticos atribuíram a demora para a realização da sabatina a divergências políticas com o governo.





Com informações da Agência Senado



