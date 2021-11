Lula e Alckmin devem se reunir essa semana para falar sobre o cenário político para 2022

Lideranças do PT e do PSB estão tentando viabilizar uma chapa presidencial com Lula na cabeça e Alckmin na vice

O ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) podem se encontrar ainda esta semana para conversar sobre o cenário político nacional. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha. Lideranças do PT e do PSB estão tentando viabilizar uma chapa presidencial com Lula na cabeça e Alckmin na vice.

Após a imprensa revelar o início das conversas entre os rivais históricos, ambos sinalizaram que as trativas, de fato, ocorreram. De saída do PSDB, Alckmin se filiaria ao PSB para aliar-se ao PT de Lula, que em troca apoiaria os socialistas em disputas para o governo em estados considerados importantes pela sigla.

De acordo com a jornalista, no encontro desta semana, o petista conversará com o tucano sobre a viagem que fez à Europa, onde reuniu-se com lideranças do continente, enquanto Alckmin tem conversado com apoiadores sobre a volta do Brasil ao mapa da fome e como um governo posterior ao de Jair Bolsonaro (sem partido) poderia resolver o retorno dessa problemática.



