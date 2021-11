Filiação de Jair Bolsonaro ao PL ao vivo: assista ao evento de hoje, 30

Marcado anteriormente para o dia 22, o evento chegou a ser adiado após insatisfações do presidente com uma aliança eleitoral em São Paulo. Assista ao vivo o evento de hoje, 30, a filiação de Jair Bolsonaro ao PL

Visando tentar sua reeleição em 2022 e após dois anos sem partido desde sua saída do PSL, o presidente Jair Bolsonaro oficializa hoje, terça-feira, 30 de novembro (30/11), sua filiação ao Partido Liberal (PL). O evento acontece às 10h, no auditório do Complexo Brasil 21, em Brasília, espaço para público entre 250 e 300 pessoas.

Filiação de Bolsonaro ao PL: assista ao vivo

O martelo foi batido pelo presidente no dia 8 de novembro. Marcado anteriormente para o dia 22, o evento de entrada de Bolsonaro ao PL chegou a ser adiado após insatisfações do presidente com uma aliança eleitoral em São Paulo. Na região, a sigla planejava caminhar ao lado do hoje vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), candidato de João Doria para a sucessão no Palácio dos Bandeirantes.

Para viabilizar a filiação, a cúpula do PL realizou uma série de reuniões formais e informais. Depois de desistir do último evento de recepção a presidente, o dirigente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, ligou para membros da legenda para chamar para um jantar na sua casa, em Mogi das Cruzes (SP), no dia 14 de novembro.

Além do mandatário, o objetivo do PL é também atrair uma série de deputados bolsonaristas que ainda permanecem no PSL. Segundo interlocutores do Planalto, um dos motivos para o presidente decidir pelo PL é ter o controle, ao menos, de diretórios regionais e algumas indicações de candidatos para as eleições de 2022.

