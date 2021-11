Executivas do PT se reúnem para deliberar sobre caso Ronivaldo Maia

Os membros das executivas aguardam o resultado do encontro e ainda não se manifestaram sobre o assunto, com exceção da vereadora Larissa Gaspar que se declarou a favor do afastamento do parlamentar do PT

As executivas municipal e estadual do Partido dos Trabalhadores no Ceará estão reunidas na manhã desta terça-feira, 30, para deliberar sobre o caso de tentativa de feminicídio que envolve o vereador do partido, Ronivaldo Maia. Na Câmara Municipal de Fortaleza, parlamentares do partido e da oposição estiveram ausentes durante toda a manhã desta terça-feira.

Nos bastidores, há uma pressão para que a bancada do PT elabore uma posição unificada e contundente sobre o caso ainda nesta tarde. A reportagem procurou os membros das executivas municipal e estadual da sigla, porém, todos ainda estão aguardando os resultados do encontro que acontece nesta terça.

Até o momento, a única a se manifestar foi a vereadora Larissa Gaspar (PT). Pelas redes sociais, a petista reforçou repúdio ao ocorrido e defendeu o prosseguimento das investigações e o afastamento imediato do correligionário da legenda.

A bancada do Psol no Ceará também promove uma nota de repúdio sobre o caso. Até o fechamento desta matéria, membros do partido estavam coletando assinaturas para a divulgação do documento nas redes sociais. A mobilização está sendo feita pelas vereadoras do coletivo Nossa Cara, da CMFor.

