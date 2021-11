Em evento com Bolsonaro, FAB toca música de compositor ídolo de nazistas e exaltado por Hitler

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou nesta segunda-feira, 29, das comemorações alusivas aos 80 anos da Força Aérea Brasileira (FAB), em Brasília. No evento do Concerto de Estreia da Orquestra Sinfônica da FAB, o mandatário prestigiou a banda de militares que tocou por quase dez minutos uma ópera do compositor alemão Richard Wagner, ídolo dos nazistas durante o Terceiro Reich e exaltado por Adolf Hitler.



A presença de Bolsonaro na comemoração estava fora de sua agenda oficial, e o presidente assistiu ao concerto ao lado de outras autoridades, como o ministro da Defesa, general Braga Neto, e o comandante da Aeronáutica, tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Junior.

A peça de Wagner tocada pela orquestra foi ‘Mestres Cantores de Nuremberg: Prelúdio’, que originalmente possui 4 horas de duração e é considerada uma das favoritas dos nazistas. O artista morreu antes da ascensão de Hitler, mas era conhecido por seu antissemitismo (aversão a Judeus), e sua obra era usada com frequencia na propaganda nacional alemã comandada por Adolf Hitler.

Referências a Richard Wagner já foram causa de outra polêmica no governo de Bolsonaro. Em janeiro do ano passado, o então secretário da Cultura, Roberto Alvim, utilizou uma música do compositor alemão em um vídeo de pronunciamento. Na mesma gravação, Alvim utilizou em seu discurso frases semelhantes às de Joseph Goebbels, ministro da propaganda do governo de Hitler.

Após o acontecimento, Alvim foi exonerado, e Bolsonaro se manifestou por meio de nota oficial, repudiando a fala do ex-ministro, classificada por ele como “infeliz”.

A FAB foi procurada pela imprensa para comentar a respeito da inclusão da composição de Wagner no repertório da orquestra, mas não fez nenhuma declaração a respeito do assunto até então.

