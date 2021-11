Comandante da Polícia Militar do DF diz que órgão "não é bolsonarista"

Coronel Márcio Cavalcante Vasconcelos comentava a atuação da corporação na manifestação pró-Bolsonaro do 7 de Setembro, que avaliou como a mais "emblemática e simbólica" situação desde que assumiu o comando da PM do DF

Na análise do coronel Márcio Cavalcante Vasconcelos, comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a corporação da capital federal não é bolsonarista. A fala foi feita durante entrevista à TV Brasília.

O coronel comentava a atuação da corporação na manifestação pró-Bolsonaro do 7 de Setembro, que avaliou como a mais “emblemática e simbólica” situação desde que assumiu o comando da PM do DF, em 5 de abril. Márcio Vasconcelos destacou o diálogo que vinha sendo construído às vésperas da manifestação entre as forças de segurança do DF e os organizadores do movimento, para que tudo corresse bem.

“Vínhamos construindo uma tratativa de como seria a dinâmica no dia. Acabamos tendo, na véspera, uma tentativa de descumprir o acordo feito com as lideranças, que culminou na invasão parcial (da Esplanada dos Ministérios). Se não tivéssemos feito as barreiras de contenção até a altura do Itamaraty, a consequência poderia ter sido diferente”, avaliou o comandante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Em teste promovido pelo TSE, nenhum ataque foi bem-sucedido contra urnas eletrônicas

Nada impede divulgação de informações do orçamento secreto, diz consultoria do Senado

Com Supremo desfalcado, Fux decide que empate não absolve réu em ação penal

Congresso aprova nova resolução que mantém verbas do orçamento secreto

Vereador Ronivaldo Maia é preso por tentativa de feminicídio em Fortaleza

Em relação ao suposto apoio da PMDF ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que já revelou apreço pela corporação em diferentes situações, o coronel justificou que a polícia do DF é “formada por pessoas, que têm as suas convicções políticas independente da farda que vestem. Como instituição, não podemos afirmar (que é bolsonarista), de jeito nenhum”, defendeu.

Para o coronel, a PMDF é uma "polícia de Estado, com valores que devem ser representados como instituição pública.” O comandante acredita que a corporação tem se pautado “pela legalidade e respeito ao cidadão.” “Atuamos como a polícia sempre atuou, independente do momento político, de partidos ou movimentos no poder, sejam de esquerda ou direita. Vamos sempre respeitar o direito de se manifestar, que é constitucional, e atuar dentro dos limites da legalidade”, defendeu.

Tags