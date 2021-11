PF prende três pessoas e destruiu 131 balsas de garimpeiros no Rio Madeira

Policiais federais prenderam três pessoas e inutilizaram 131 balsas durante a operação contra o garimpo ilegal no Rio Madeira, no estado do Amazonas, no fim de semana. Desde o começo do mês, centenas de balsas e dragas atracaram em um único ponto da região, para exploração em massa de ouro. Eles formavam uma espécie de vila flutuante, em frente a uma pequena comunidade ribeirinha.

Na semana passada, segundo o Greenpeace, havia ao menos 300 balsas na região, sem licença ambiental para mineração. Os garimpeiros se dispersam do local na sexta-feira, 26, mas alguns continuaram operando de forma ilegal.

A Polícia Federal (PF) não informou quanto ouro foi apreendido e o que foi feito com as outras balsas. Não há informações também sobre outras pessoas que estavam nas balsas e não foram presas nem como será feita a fiscalização da área depois da operação.

O Ministério Público de Contas acionou o Tribunal de Contas da União (TCU) para investigar uma possível omissão de órgãos fiscalizadores no combate ao garimpo ilegal no Rio Madeira. No requerimento, o órgão pede que a apuração seja voltada, especialmente, para a atuação da Polícia Federal e Marinha do Brasil.

As autoridades do governo federal e os órgãos de fiscalização se mobilizaram para atuar na região após a repercussão das imagens da aglomeração de balsas de garimpeiros. Porém, imagens feitas pelos próprios infratores mostram que estavam descendo o rio para local há pelo menos quatro meses.