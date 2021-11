Ministro Tarcísio de Freitas sugere procedimentos ‘rígidos’ para não vacinados que entram no País

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, defendeu a adoção de “procedimentos mais rígidos” para a entrada de não vacinados no País após a descoberta da nova variante do coronavírus, chamada de ômicron. A declaração, transmitida pela Jovem Pan News, no sábado, 27, gerou polêmica nas redes sociais e Freitas foi alvo de críticas de pessoas "antivacinas".

"A gente tem defendido a abertura, isso não só aqui no Brasil, para aquelas pessoas que estejam com a imunização completa, com as vacinas reconhecidas pela OMS. Entendo que isso é importante para a economia de todos os países. Diminuição das exigências sanitárias para aqueles com imunização completa e procedimentos mais rígidos do ponto de vista sanitário, maiores decisões, para aqueles que não têm imunização completa. É nessa linha que a gente vai seguir", disse o ministro.

Após a fala ir ao ar, Tarcísio de Freitas, recebeu reclamações e críticas pelo posicionamento, e rebateu comentários de seguidores, por meio do Twitter, explicando que sua declaração havia sido “tirada de contexto, totalmente”.

Foi tirado de contexto, totalmente. Infelizmente essas coisas acontecem. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) November 28, 2021

O ministro – que é o nome apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para disputar as eleições ao governo de São Paulo –, reiterou sua opinião que segue a orientação do mandatário. "Sou contra lockdown e obrigatoriedade de vacinação”, disse em resposta ao tuíte de um seguidor.

“Apenas defendi que melhor do que falar em fechamento de fronteiras, para voos internacionais, seria melhor cobrar a vacinação dos estrangeiros que chegam ao Brasil. Seria uma forma de manter os voos", defendeu o ministro da Infraestrutura.



Sou contra lockdown e obrigatoriedade de vacinação. Apenas defendi que melhor do que falar em fechamento de fronteiras, para voos internacionais, seria melhor cobrar a vacinação dos estrangeiros que chegam ao Brasil. Seria uma forma de manter os voos. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) November 28, 2021

Tarcísio de Freitas também esclareceu a internautas que a exigência de medidas rígidas para não vacinados que entram no Brasil seria uma maneira de substituir outras ações mais duras. "Caso o estrangeiro não tenha sido vacinado, poderia se exigir outras medidas, como PCR", explicou.

