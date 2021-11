Bolsonaro desiste de indicar Crivella para embaixada na África do Sul

A escolha de Crivella foi uma forma encontrada pelo governo para agradar lideranças da Universal; indicação ficou sem resposta do governo local

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido) desistiu de indicar o ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (Republicanos) para a embaixada brasileira na África do Sul. A desistência ocorreu seis meses após a indicação, que ainda dependia da aprovação de autoridades locais do país africano; o que não ocorreu.

Crivella, que é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, teve o chamado pedido de agrément, consulta formal que pede autorização para nomear o embaixador de um país, foi ignorado pelo governo sul-africano, gerido por Cyril Ramaphosa. A informação foi revelada pela Folha.

Quando o agrément não é respondido, significa que o indicado não foi bem aceito pelo país anfitrião. Com isso, o Brasil comunicou que retirou o nome de Crivella da mesa. A escolha dele foi uma forma encontrada pelo governo para agradar lideranças da Universal, que reclamavam do pouco empenho da gestão na defesa de interesses da igreja em países africanos.

Em Angola, a Universal vive uma crise interna, com lideranças locais acusando brasileiros de cometer crimes financeiros. Autoridades de países africanos teriam receio de que Crivella transformasse a atuação diplomática num posto avançado da igreja no continente.

Atualmente o Brasil é representado na África do Sul por Sérgio Danese, que foi indicado ao posto de diplomata no Peru. Apesar da retirada da indicação de Crivella, o governo ainda não formalizou uma nova indicação de diplomata.