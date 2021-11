Bolsonaro deseja boa sorte a André Mendonça, prestes a ser sabatinado no Senado

Segundo indicado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para compor vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, esteve no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (29), onde gravou vídeo ao lado do presidente. Mendonça será sabatinado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado nesta quarta-feira, 1°, após longa espera de mais de quatro meses.

“A todos os brasileiros, chegou a hora. Em menos de 48 horas, se Deus quiser, o nome do André Mendonça será sabatinado no Senado Federal. A gente espera, obviamente, que seja aprovado [o nome dele para o STF] e tenhamos, então, um representante de todos nós dentro no Supremo Tribunal Federal”, disse Bolsonaro em vídeo.

Alguém tem alguma dúvida do apoio de Bolsonaro a André Mendonça para o STF ? pic.twitter.com/TPvUOtmLez November 29, 2021

“André, boa sorte. Senhores senadores, a gente pede de coração que aprovem o nome dele. Obviamente, será sabatinado, mas temos o entendimento de que ele está habilitado a exatamente exercer essa função. Então, parabéns para o Brasil, parabéns para todos nós. Desejo boa sorte para o André e que, obviamente, ao ser aprovado, tenhamos, então, um representante lá à altura dos interesses da nossa nação. André, boa sorte aí”, completou.

O ex-AGU foi indicado pelo presidente em julho deste ano e, desde então, aguardava movimentação do presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para marcar a sabatina. A demora em agendar o protocolo colocou Alcolumbre no centro da discussão sobre a indicação de Mendonça ao Supremo.

Mendonça se apresenta como o ministro "terrivelmente evangélico" prometido por Bolsonaro para compor a Corte. Esta é a segunda indicação do atual presidente, para assumir o lugar de Marco Aurélio Melo, que se aposentou em julho deste ano. O primeiro nome de Bolsonaro a integrar o Supremo foi o ministro Kassio Nunes Marques.

A sabatina de André Mendonça na CCJ será na quarta-feira, 1º, a partir das 9h. O senador Davi Alcolumbre escolheu a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) como relatora da indicação. Após passagem pela Comissão, o ex-AGU será ouvido no plenário da Casa. Para ser aprovado, ele precisa do voto de 14 senadores na CCJ e 41 no plenário.

