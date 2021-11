Bolsonaro chega ao Palácio do Planalto dirigindo ônibus elétrico

O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 29, conduzindo um ônibus elétrico. O veículo, fabricado pela Marcopolo, foi apresentado pelo CEO da empresa, James Bellini, ao presidente e seus ministros no Palácio da Alvorada, pela manhã.



Dentro do ônibus, estavam os ministros Paulo Guedes (Economia), Joaquim Leite (Meio Ambiente), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Bento Albuquerque (Minas e Energia), o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e o secretário especial de Produtividade e Competitividade, Carlos da Costa.

Segundo o jornal Metrópoles, a Secretaria de Comunicação não respondeu se o presidente Bolsonaro possui carteira de habilitação exigida para conduzir ônibus. Em nota, a Marcopolo disse que o momento teve como objetivo "apresentar o projeto do ônibus elétrico Attivi e a atuação da companhia no desenvolvimento de modais cada vez mais sustentáveis, a fim de ampliar as alternativas à mobilidade urbana do país com foco na sustentabilidade”.

Antes de deixar a residência oficial, Bolsonaro falou sobre a importância da tecnologia verde para o país e elogiou o que caracterizou de "espírito empreendedor" do presidente da Marcopolo. O presidente também falou sobre a constante alta dos preços de combustíveis no Brasil: "As causas disso são algumas, e isso daqui (ônibus elétrico) vem nos ajudar, e muito, na preservação do meio ambiente e na capacidade de negócio. O Brasil está sendo reindustrializado", completou.