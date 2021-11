"Quando Lula e Dilma eram presidentes eu podia gritar'", diz Sara Winter

Afastada do presidente e de membros da cúpula do governo, ela se diz "decepcionada", sobretudo, segundo ela, com o abandono da agenda conservadora por parte da atual gestão

Em entrevista recente, a militante bolsonarista Sara Winter falou sobre sua avaliação do governo Jair Bolsonaro e as perspectivas após retirar a tornozeleira eletrônica que fazia seu monitoramento. Afastada do presidente e de membros da cúpula do governo desde que foi presa, em junho do ano passado, ela se diz "decepcionada", sobretudo, segundo ela, com o abandono da agenda conservadora por parte da atual gestão, que se elegeu com essas pautas.

"Não posso dizer que me decepcionei com o Bolsonaro. Com ele também, mas com o governo inteiro. O Bolsonaro se elegeu com pautas conservadoras. Um ano depois da eleição, todos os conservadores que estavam trabalhando no governo foram mandados embora.", disse em entrevista à coluna Universa, do UOL.

Sara foi presa no âmbito de um inquérito que apura a organização de manifestações antidemocráticas. A extremista liderou um acampamento na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em protesto pelo fechamento do Congresso Nacional e a saída de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

"Com relação à liberdade, as coisas só pioraram. É uma ilusão muito grande achar que os conservadores estão no poder. Se estivessem não ia ter tanta gente presa. Está pior. Quando Lula e Dilma eram presidentes, eu podia ir para a rua gritar o que eu queria contra o governo. Agora não posso", disse.

"Bolsonaro não tem nenhum poder. Ao contrário. Hoje, quando a gente tenta fazer uma crítica construtiva com intuito de ajudar o governo a melhorar, os bolsonaristas acham ele um coitado por estar sozinho. Bolsonaro conseguiu ser um líder de uma nação a qual seus liderados não têm admiração por ele, mas misericórdia, dó, pena. Para mim, isso é triste porque mostra que ele não tem força para se manter no poder. Não sei se ele vai conseguir se reeleger.", acrescentou.

Sara voltou às manchetes na última semana após uma entrevista à revista IstoÉ. No material, ela conta que recebeu orientações do ministro general Augusto Heleno, do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), para atacar o STF durante a ação do acampamento do seu movimento, o "300 do Brasil", em Brasília, no ano passado. O ministro negou as acusações e Sara diz que suas palavras foram deturpadas na conversa com a reportagem.

