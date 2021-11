Nordeste e Sudeste: desaprovação de Bolsonaro é maior em regiões decisivas

Para qualquer candidato que deseje disputar as eleições presidenciais de 2022, duas regiões são consideradas essenciais: Nordeste e Sudeste. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), juntas, as regiões concentram quase 150 milhões de habitantes, o equivalente a 70% da população brasileira. Quando se fala em desaprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro, é exatamente nesses locais onde ela se sobressai, se comparado com outras regiões.

Segundo dados da mais recente pesquisa Exame/Ideia, 66% dos nordestinos desaprovam o governo de Bolsonaro. Em janeiro, este percentual era de 40%. Já no Sudeste, são 54% as pessoas que não aprovam a maneira como o presidente administra o país. No começo do ano, eram 35%.

A sondagem ouviu 1.277 pessoas entre os dias 18 e 22 de novembro. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Centro-oeste



- Janeiro



Aprovam: 26%

Desaprovam: 43%

Não aprovam nem desaprovam: 29%

Não sabem: 2%

- Novembro



Aprovam: 32%

Desaprovam: 47%

Não aprovam nem desaprovam: 21%

Não sabem: -

Nordeste



- Janeiro



Aprovam: 38%

Desaprovam: 40%

Não aprovam nem desaprovam: 20%

Não sabem: 2%

- Novembro



Aprovam: 20%

Desaprovam: 66%

Não aprovam nem desaprovam: 13%

Não sabem: 2%

Norte



- Janeiro



Aprovam: 43%

Desaprovam: 32%

Não aprovam nem desaprovam: 24%

Não sabem: 1%

- Novembro



Aprovam: 29%

Desaprovam: 47%

Não aprovam nem desaprovam: 18%

Não sabem: 6%

Sudeste



- Janeiro



Aprovam: 38%

Desaprovam: 35%

Não aprovam nem desaprovam: 26%

Não sabem: 2%

- Novembro



Aprovam: 21%

Desaprovam: 54%

Não aprovam nem desaprovam: 23%

Não sabem: 3%

Sul



- Janeiro



Aprovam: 38%

Desaprovam: 37%

Não aprovam nem desaprovam: 24%

Não sabem: 1%

- Novembro



Aprovam: 32%

Desaprovam: 50%

Não aprovam nem desaprovam: 17%

Não sabem: 2%

Segundo apuração feita pela Exame, com base na agenda oficial da Presidência da República, disponível no portal oficial do governo, nos últimos três meses, de 25 de agosto a 25 de novembro, Bolsonaro esteve no Nordeste, pelo menos, em sete viagens oficiais.

Para tentar resgatar sua popularidade, o presidente esteve em compromissos para assinatura de contratos do governo federal, a lançamento de obras, em especial as que levam água ao semiárido nordestino.

O presidente teve a mesma quantidade de viagens ao Sudeste, no mesmo período. Na agenda estavam inaugurações e anúncio de obras importantes aos quatro estados da região. Além disso, ele participou de cerimônias oficias das Forças Armadas. Em comparação, a visita a estados do Norte, Sul e Centro-Oeste ocorreram com menor frequência, não passando de três, cada.

