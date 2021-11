Justiça de SP condena Record por pressionar farmácia a reduzir preço da cloroquina

Um reportagem da emissora no ano passado levou Celso Russomanno até farmácia no Ipiranga, em São Paulo, após denúncia de venda de cloroquina a preços abusivos

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Rede Record a pagar R$ 30 mil de indenização a uma farmácia de manipulação que foi tema de uma reportagem que supostamente iria identificar "quem estava metendo a mão do consumidor no momento da pandemia". A informação é da Folha de S.Paulo.

Em abril de 2020, Luiz Bacci, âncora do programa Cidade Alerta, anunciou o quadro apresentado por Celso Russomanno.

A reportagem dizia ter recebido uma denúncia de que a Farmácia ABDS, no Ipiranga, em São Paulo, estaria vendendo um medicamento à base de hidroxicloroquina com preços abusivos. O remédio teria subido de R$ 80 para R$ 180.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o Tribunal de Justiça, Russomanno pressionou, então, a funcionária da farmácia a reduzir o preço do medicamento. "Em frente às câmaras, [a funcionária] não viu outra alternativa senão reduzir o valor do medicamento ao consumidor", afirmou o desembargador José Carlos Ferreira Alves, na decisão.

O desembargador ressaltou que, com o aumento da procura, o insumo estava sendo vendido para as farmácias com o preço maior e que, portanto, o valor cobrado pelo medicamento não era abusivo. "O fato é que o Procon, em ato fiscalizatório, não constatou qualquer irregularidade, demonstrando o abuso de direito quanto à forma como a reportagem foi conduzida."

Tags