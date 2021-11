Arthur Virgílio apoia decisão de retomada das prévias do PSDB e cobra união

Após o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, anunciar a retomada das prévias do partido para decidir o candidato à Presidência da República, o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio afirmou que apoia a decisão de Araújo e espera união neste momento.

"Apoio a decisão do presidente do PSDB, Bruno Araújo, em continuidade das prévias partidárias neste sábado, 27/11. Com união e realismo, o #PSDB pode ser um grande player nas eleições 2022. Que as prévias se concretizem e que o vencedor seja apoiado por todos."

O partido espera concluir a votação no próximo sábado, 27, até 17h, com o anúncio do candidato escolhido previsto para até 20h. Os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) também participam das prévias tucanas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags