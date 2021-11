MPF recomenda repressão emergencial e retirada de garimpo ilegal no rio Madeira, AM

O Ministério Público Federal (MPF) expediu uma recomendação pedindo a adoção de ações emergenciais de repressão e retirada de garimpo ilegal de ouro na calha do rio Madeira e afluentes, no município de Autazes, no Amazonas.

Centenas de balsas de dragagem, equipadas com bombas d’água, atracaram no meio do rio e estão amarradas juntas em fileiras, formando uma espécie de “passagem flutuante” que quase atravessa o rio inteiro. Após a suposta invasão em massa dos garimpeiros ilegais na região, ocorrida no dia 22 de novembro, o MPF instaurou um procedimento extrajudicial para apurar o caso.

Na recomendação expedida nesta quarta-feira, 24, o Ministério Público está cobrando providências de “agências governamentais diversas” para o enfrentamento da corrida por ouro que acontece no rio Madeira. De acordo com a recomendação, as ações devem partir do Exército, por meio do Comando Militar do Amazonas; da Agência Fluvial de Itacoatiara, unidade Marinha responsável pelo rio Madeira; do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam); da presidência do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis); e da Superintendência da Agência Nacional de Mineração (ANM) do Amazonas.

"Pelo porte da ‘invasão garimpeira’, a repressão eficiente da atividade exige, necessariamente, esforços coordenados de agências governamentais diversas, cada qual dentro de suas atribuições, com papel destacado para a atividade repressora e de policiamento ambiental dos órgãos integrantes do Sisnama (Sistema Nacional do Meio Ambiente), o Ibama, em nível federal, e o Ipaam, em nível estadual", afirma o documento do MPF, reiterando a atuação integradas dos órgãos. O prazo para que as providências sejam tomadas é de 30 dias.

Conforme a recomendação, as atividades de extração de ouro são ilegais na região, pois não possuem licença ambiental concedida por autoridades competentes, ou título de lavra expedido pela ANM. Desta maneira, o Ministério Público sugere que os órgãos autuem e identifiquem o garimpo irregular em operação ou mesmo com sinais de operação no rio. Medidas para que as atividades ilícitas sejam interrompidas devem ser firmemente adotadas e, se necessário, diz a recomendação, os "instrumentos do crime" devem ser destruídos.

*Com informações do jornal Folha de S. Paulo

