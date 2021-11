Evandro Leitão é eleito vice-presidente do Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT), foi eleito vice-presidente do Colegiado de Presidentes das Casas Legislativas do Brasil. A votação ocorreu durante a 24ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), nesta quinta-feira (25), em Campo Grande (MS).



"É com muita satisfação e responsabilidade que iremos assumir esse importante posto. O Poder Legislativo do Ceará terá assento na diretoria desse colegiado, vinculado à Unale, e espero que nós possamos, através da troca de experiência, ajudar nossos irmãos e irmãs de outros estados, como também trazer novas ações para beneficiar o povo cearense", afirmou Evandro.



O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), assumiu a presidência do grupo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Colegiado dos Presidentes reúne os chefes dos poderes legislativos de todas as Unidades da Federação, com o objetivo de defender os interesses dos cidadãos em meio a temas de relevância nacional. Em suas reuniões, os presidentes dos Parlamentos Estaduais buscam a união e a convergência de interesses em pautas que beneficiem a população brasileira.

Tags