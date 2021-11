Bolsonaro diz que recepção de Macron a Lula na França foi "provocação"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) considerou uma "provocação" a recepção dada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última semana, em Paris. Em entrevista à rádio Sociedade da Bahia, questionado se considerava a recepção ao petista, recebido com honras de chefe de Estado, uma provocação, o chefe do Executivo disse que sim e criticou o presidente francês.

Bolsonaro defendeu que Macron "sempre foi contra" seu governo por ser um concorrente em relação a exportações agrícolas e "sempre bateu" em sua gestão devido a questões ambientais. "Parece que é uma provocação, sim. Será que o serviço de inteligência dele [Macron] não sabe quem foi o Lula aqui, ao longo dos oito anos dele e mais seis de Dilma, o que foi feito no Brasil?", disse o mandatário.

"O que interessa para alguns países do mundo é ter alguém sentado nessa cadeira que eu estou aqui simpático à política deles", completou o presidente. Bolsonaro afirmou ainda que Macron teria "um problema" com ele e que os ataques ao Brasil são injustos. "Interessa mais a ele (Macron) ter uma pessoa passiva, corrupta como é o Lula, aliado dele, no futuro do que eu", completou.

Ainda na mesma entrevista, Bolsonaro lamentou não receber nenhuma ideia de proposta dos adversários para a Presidência da República em 2022. Ele afirmou que, dos concorrentes, só chegam "pedras", mas "nenhuma alternativa" para resolver os problemas da gestão à frente do governo federal.