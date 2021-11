Pacheco alfineta Bolsonaro: "Amor ao Brasil não é usar camisa da CBF e xingar STF e Congresso"

Em pronunciamento, nesta quarta-feira, 24, em encontro nacional do PSD, o presidente do Senado falou em tom eleitoral

Em pronunciamento, nesta quarta-feira, 24, em encontro nacional do PSD, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), falou em tom eleitoral e realizou um discurso crítico ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Após se declarar a serviço do partido e do Brasil nas eleições de 2022, o parlamentar afirmou que "amor ao Brasil não é só colocar uma camisa da seleção e sair xingando o STF, o Congresso Nacional e a política brasileira".

A camisa do time nacional foi apropriada por bolsonaristas em manifestações a favor do presidente, que teve embates sucessivos com o Supremo e o Legislativo. Pacheco também defendeu que uso indiscriminado dos meios de comunicação para atacar o outro "não é fazer política", e que "não se faz desenvolvimento trazendo para a discussão valores morais, ideológicos, religiosos e de costumes".

Em outubro, durante sua filiação ao partido, Pacheco já havia feito um pronunciamento com viés eleitoral. Na ocasião, o dirigente da sigla, Gilberto Kassab, afirmou que o presidente do Congresso seria o candidato do PSD nas eleições presidenciais e recebeu aplausos da platéia. Apesar de ainda não se manifestar com um candidato oficial, o senador disse que o País precisa de alternativas para que o Brasil possa se tornar uma "grande nação".

"O que devo dizer é que, convocado a essa missão de servir ao PSD, eu o faço na condição de presidente do Senado, do Congresso Nacional, e em relação às eleições de 2022, estarei de corpo, alma, mente e coração a serviço do partido e do Brasil".