Indicado ao STF, aprovação de André Mendonça no Senado é considerada imprevisível

Mendonça tem hoje 43 votos a seu favor, de acordo com a bancada evangélica

O indicado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, tem a aprovação pelo plenário do Senado considerada imprevisível, tanto por seus apoiadores, quanto pela oposição. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, para a Folha de S. Paulo.

O ex-advogado-geral da União, hoje, teria 43 votos favoráveis à aprovação de seu nome para a vaga de ministro do STF. São dois a mais do que os 41 votos necessários para que o plenário da Casa, composto por 81 senadores, confirme sua nomeação. Segundo a coluna, essa é a última contagem de parlamentares da bancada evangélica, que foi realizada em um jantar recente em homenagem a Mendonça.

O cenário segue indefinido, uma vez que os senadores de oposição a Bolsonaro contabilizam 49 votos contrários ao indicado do presidente. Enquanto isso, os líderes religiosos da Casa continuam se empenhando em angariar mais apoio para aumentar a margem de aprovação de Mendonça. Uma virada de grande número de votos, inclusive, não é incomum mesmo minutos antes do placar ser definido.

Mesmo com as articulações da votação sendo elaboradas, André Mendonça ainda não passou pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), etapa que deve vir antes da deliberação do plenário.

Segundo informações da coluna, o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), depois de meses de resistência em marcar uma data para a sabatina do ex-AGU, sinalizou esta semana que deve, enfim, agendar o debate no colegiado. Parlamentares evangélicos, inclusive, pediram a Alcolumbre para pautar a sabatina para terça-feira, 30, Dia do Evangélico.



