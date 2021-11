Enquete O POVO: Você é a favor do fim da "PEC da Bengala", reduzindo a idade de aposentadoria compulsória de ministros do STF?

Por 35 votos a 24, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara deu o seu aval, nesta quarta-feira, 24, a uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz de 75 para 70 anos a idade de aposentadoria compulsória de ministros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União. O texto, que revoga a chamada "PEC da Bengala" e já é chamada de "PEC da Vingança", segue agora para uma comissão especial.

Se promulgada antes de 2023, a PEC permitiria que o presidente Jair Bolsonaro indicasse dois outros ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF), já que Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, de 73 anos, teriam que se aposentar.

Para saber a sua opinião sobre o caso, O POVO realiza um enquete, sem valor científico, com a seguinte pergunta: Você é a favor do fim da "PEC da Bengala", reduzindo a idade de aposentadoria compulsória de ministros do STF?





