De olho em 2022, Roberto Cláudio faz live com os presidentes do Ceará e do Fortaleza

Cotado para ser o candidato governista à sucessão do governador Camilo Santana (PT), RC vem realizando, desde julho, debates com temas de interesse coletivo

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) se reúne, nesta quarta-feira, 22, às 19h, com os gestores Marcelo Paz e Robinson de Castro, presidentes dos clubes Fortaleza e Ceará, respectivamente. O encontro faz parte de mais uma edição do programa Vamos Pensar Juntos, iniciativa do pedestista nas redes sociais que debate temas variados e presentes no debate público.

“Será uma discussão sobre o sucesso do futebol cearense, com o presidente dos dois clubes: Ceará e Fortaleza. A lição que vem do futebol. Um papo muito bacana, com dois craques do futebol e da boa gestão, acompanhe”, convidou RC em seu perfil no Instagram.

Cotado para ser o candidato governista à sucessão do governador Camilo Santana (PT), RC vem realizando, desde julho, debates com temas variados e de interesse coletivo. Na estreia do programa, em 21 de julho deste ano, o debate percorreu questões voltadas aos desafios de reduzir a desigualdade social, que nos últimos anos têm gerado aumento da pobreza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas últimas semanas, os temas escolhidos para as lives onde o ex-prefeito recebe convidados passaram por desafios e avanços da educação no Brasil, habitação e responsabilidade social.

Tags