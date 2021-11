Enquete O POVO: Quem seria o candidato da terceira via com mais chances em 2022?

As pesquisas de intenção de voto feitas pelos principais institutos do país nos últimos dias mostram que a corrida ao Palácio do Planalto em 2022 é, por enquanto, liderada, nesta ordem, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo atual, Jair Bolsonaro. Porém, até agora, onze nomes disputam o posto de alternativa aos dois possíveis candidatos, o que é a chamada "terceira via"

Assumidamente ou reservadamente, eles tentam cavar um espaço na disputa entre Lula e Bolsonaro. Para saber a sua opinião sobre o caso, O POVO realiza um enquete, sem valor científico, com a seguinte pergunta: Quem seria o melhor candidato da terceira via em 2022?

QuizMaker

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags