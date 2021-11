CPI do Motim pede informações de entidades militares dos últimos cinco anos

A CPI das Associações Militares, também conhecida como CPI do Motim, instalada na Assembleia Legislativa do Ceará, aprovou requerimento que solicita ao Ministério do Trabalho e Previdência a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de entidades militares dos últimos cinco anos.

O pedido é de autoria do relator da comissão, deputado Elmano Freitas (PT), e foi aprovado nesta terça-feira, 23. Segundo o parlamentar, as informações devem ser somadas aos demais documentos, a fim de esclarecer os repasses de verbas e recursos recebidos por essas entidades.

“Estamos solicitando informações simples para cruzar com o que já temos em mãos e assim definir opiniões consistentes com provas sobre qualquer acontecimento”, afirmou.

A comissão recebeu ainda dois ofícios, sendo um da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado, e outro da Assessoria de Inteligência da Secretaria Municipal das Finanças, contendo informações sobre demonstrativos de repasses do Governo a todas as associações de policiais militares e bombeiros, além de informações relativas a notas fiscais de serviços.

O deputado explicou que os documentos devem ser analisados e estudados para começar a ouvir as entidades envolvidas nas investigações. “Estamos fazendo tudo com muita responsabilidade. Todas as informações estão sendo cuidadosamente estudadas, para que possamos ouvir e questionar as entidades e pessoas em busca de esclarecer dúvidas”, disse.

