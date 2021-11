CPI do Motim aprecia ofícios de secretarias e um requerimento em reunião nesta terça-feira, 23

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Motim, instaurada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE), reúne-se nesta terça-feira, 23. Os ofícios a serem avaliados na reunião são da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag) e da Assessoria de Inteligência da Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza (Sefin). Também será analisado um requerimento do deputado Elmano de Freitas (PT).

Instalada no dia 12 de agosto, a CPI investiga o destino dos recursos obtidos pelas associações ligadas à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. O envio do ofício da Seplag responde à solicitação referente aos demonstrativos de repasses financeiros feitos pelo Governo do Estado a essas associações.

A Sefin encaminha informações relativas às notas fiscais dos serviços tomados pelos grupos demandados pela CPI. Haverá ainda a apreciação do requerimento de Elmano de Freitas. Ao Ministério do Trabalho e da Previdência, o deputado solicita a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de entidades dos últimos cinco anos.

