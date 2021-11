Bolsonaro ironiza pré-candidatura de Moro: "Quero ver ele num carro de som, falando com o povo"

Bolsonaro já havia criticado Moro dizendo que o ex-ministro "não aprendeu nada" durante o período que esteve no cargo.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ironizou, nesta segunda-feira, 22, a possível pré-candidatura do ex-juiz Sérgio Moro (Podemos). O mandatário afirmou para apoiadores no Palácio da Alvorada que quer ver o ex-ministro ir num “carro som falar com o povo”.

"Quero ver ele num carro de som, falando com o povo. Só isso, mais nada", disse em tom de ironia. Bolsonaro também declarou durante a ocasião que não tem acompanhado Sérgio Moro.

O ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato, se filiou ao Podemos no último dia 10 e durante a cerimônia discursou como candidato à presidência para 2022. Em resposta, às falas de Moro, Bolsonaro chegou a alfinetar o ex-aliado, dizendo que ele “não aprendeu nada” durante sua passagem pelo governo do mandatário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Moro diz que já 'conversa' com outros nomes da 3ª via e não descarta aglutinação

Cid afirma que candidatura de Moro pode atrapalhar desempenho de Bolsonaro em 2022

Índice de popularidade digital mostra Lula e Moro em alta e Bolsonaro estável



Moro foi ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro, mas pediu demissão em abril deste ano, afirmando que o presidente supostamente interferia na Polícia Federal.

O atual filiado ao Podemos já havia dito que não entraria na política, mas seu nome agora, vem sendo apontado pelo partido como um possível pré-candidato a presidente pela legenda.



Tags