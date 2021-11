Alexandre Padilha diz que Lula está recebendo muitos convites e viaja aos EUA em 2022

O deputado federal e ex-ministro da Saúde do governo Dilma, Alexandre Padilha (PT), diz que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem recebido muitos convites e viajará aos Estados Unidos, provavelmente no começo de 2022. A informação é da coluna Painel, da Folha de São Paulo.

"Ano que vem tem outra agenda, Estados Unidos, Américas", diz o deputado. "Vai passar [pelos EUA] e vai ser um show. Tem um movimento progressista nos EUA, para o qual o Lula é uma referência, tem movimentos de solidariedade e tem os interesses dos investidores, que vão querer encontrar com ele, assim como com outros candidatos", completa.

"Tem muito convite, acho que vai acontecer de ele ir logo", declarou Padilha.

Padilha conta que parte relevante da campanha de Lula será voltada a agendas internacionais, a fim de criar um canal para denunciar eventuais abusos do presidente Jair Bolsonaro durante a disputa do ano que vem.

"Uma parte é garantir as eleições e a democracia. Que o mundo esteja de olho nos movimentos de Bolsonaro durante as eleições. A ideia é manter canal aberto para denunciar qualquer movimento do Bolsonaro e também fortalecer pontes, das quais vamos precisar para tirar o Brasil do buraco em que está", diz.

Para Padilha, a última semana consolidou um momento de alta para Lula. "Bolsonaro tentou se filiar a um partido [PL] e nem isso conseguiu. Moro fez um discurso pífio na filiação. E o PSDB mostrou que estava acostumado a escolher candidato na mesa do Fasano. Prévia não sabe fazer.", comparou.

Lula está desde a semana passada em viagem pela Europa. O petista desembarcou na última quinta-feira, 11, e desde então tem realizado uma série de encontros com lideranças do continente. A agenda incluiu o presidente da França, Emmanuel Macron, o futuro chanceler alemão Olaf Schulz, o atual premiê espanhol, Pedro Sánchez, dentre outros.

