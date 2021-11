Lira diz que sua reeleição à presidência da Câmara não depende da vitória de Bolsonaro

O presidente da Câmara disse que há muitas variáveis na eleição interna da Casa e que "a vida do presidente é uma. A minha é outra"

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que sua reeleição ao comando da Casa não está condicionada à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em entrevista concedida à Folha, Lira disse que há muitas variáveis e que "a vida do presidente é uma. A minha é outra". Ele está no terceiro mandato como deputado federal.

“A eleição da Câmara tem diversos componentes. Tem os nomes apresentados. Tem a situação política do momento. Tem toda uma estrutura pretérita de perfil, do que um pensa, o outro não pensa. É determinante o apoio do governo? É. Às vezes um governo se elege e quer ter um candidato, mas não só isso. Muitos governos foram derrotados nas iniciativas, inclusive recentemente", pontuou ao ser perguntado sobre a reeleição depender de Bolsonaro.

Ao ser questionado sobre se seria candidato novamente à presidência da Câmara, Lira disse que é “candidato à reeleição no meu estado” e que sobre a presidência da Casa, “os deputados é que vão resolver”. Se for reeleito deputado federal, ele diz que “tem a possibilidade de ser (candidato à reeleição), mas que há “muitas variáveis” e que não trabalha pensando nisso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags