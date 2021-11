Bolsonaro será homenageado ao lado de Paulo Freire e ex-ministro do PT

Na próxima quarta-feira, 24, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) será homenageado pela Câmara dos Deputados, quando receberá a Medalha do Mérito Legislativo. A mesma honraria será dedicada a Paulo Freire, patrono da educação brasileira que completaria centenário neste ano e ao petista Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde no governo de Dilma Rousseff (PT). A informação foi divulgada pela coluna de Guilherme Amado, no portal Metrópoles. Esta será a primeira vez que o mandatário vai à Casa depois que o cartão de vacinação passou a ser exigido para entrar na Câmara.

A indicação do nome de Bolsonaro para a comenda foi feita pelo PSL, agremiação pela qual o mandatário foi eleito, mas deixou há dois anos, após divergências políticas. Além dos três mencionados, receberão a comenda o papa Francisco e o fotógrafo Sebastião Salgado.

O colunista lembra que o centenário de Freire foi celebrado em outubro, mas a data foi completamente ignorada pelo Ministério da Educação, que não fez menção ao educador em nenhuma mensagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cerimônia será realizada no plenário da Câmara. No mês passado, o cartão de vacinação passou a ser exigido para entrada no espaço, mas ao ser questionado se barraria Bolsonaro, o presidente Arthur Lira recuou e disse que não impediria a entrada do presidente.



Tags