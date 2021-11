Na Europa, Lula diz que decidirá sobre candidatura "entre fevereiro e março"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesse sábado, 20, que quer se candidatar novamente à Presidência, mas que só irá bater o martelo a respeito do assunto entre fevereiro e março de 2022. Em Madri, na Espanha, o petista disse que “há muito o que decidir”.

As informações são da agência EFE. O ex-presidente, de 76 anos, recuperou seus direitos políticos neste ano, após o Supremo Tribunal Federal (STF) anular duas condenações por corrupção, pelas quais ele passou 580 dias na prisão.

Antes, Lula havia se limitado a dizer que o PT teria um candidato e que ele decidiria sobre a candidatura em fevereiro ou março. Agora, ele foi mais longe ao evidenciar seu desejo de concorrer, embora ainda não tenha se decidido.

"Se me transformassem em ouro eu não teria como retribuir a gratidão que tenho por vocês, isso me fez querer ser novamente um candidato à presidência", declarou Lula. A fala aconteceu durante um discurso ao lado de Pablo Iglesias, ex-líder do Podemos, e da atual secretária-geral do partido, Ione Belarra, e de Enrique Santiago, secretário-geral do Partido Comunista espanhol.

"Tenho 76 anos, estou apaixonado, vou me casar e devo dizer o seguinte: já lutei muito, devo cuidar de minha vida, mas aquele que nasce para lutar não é mais dono de si mesmo", acrescentou o petista.

Nos últimos dias, o petista se encontrou com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o ex-chefe do governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero.

