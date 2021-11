Coordenador da campanha de Doria critica Pestana e Aníbal após apoiarem Leite

O coordenador da campanha do governador João Doria nas prévias do PSDB, Wilson Pedroso, emitiu uma nota na qual tece críticas a dois tucanos que declararam apoio a Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, na disputa pela indicação do partido do candidato que disputará a Presidência em 2022. "As raposas estavam dentro do galinheiro", disse Pedroso.

A manifestação ocorre depois que o presidente e o coordenador da Comissão de Prévias do PSDB, o ex-deputado federal Marcus Pestana (MG) e o senador José Aníbal (PSDB-SP), anunciaram apoio a Leite. Aníbal, inclusive, deixou a coordenação das prévias. Já Pestana anunciou apoio ao governador gaúcho pelo Twitter, na manhã de hoje.

A decisão marca mais uma divisão no partido na véspera da escolha do candidato à presidência da República. "Impressionante. As raposas estavam dentro do galinheiro. O presidente e o coordenador da Comissão de Prévias, que elaboraram as regras (alteradas sempre com o jogo em andamento) e julgaram recursos, ainda documentam a vergonha imposta ao PSDB. É como o presidente do TSE, um dia antes da eleição, declarasse voto a um dos candidatos. É debochar na cara dos filiados do PSDB", declarou Wilson Pedroso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na nota emitida pelo coordenador de Doria, causou estranheza ao grupo do governador de SP "a parcialidade, antes velada, agora tornada explícita faltando menos de 24H para a eleição".

Tags