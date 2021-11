PSB condiciona priorizar filiação de Alckmin para ser vice de Lula a apoio do PT em cinco estados

Para o PSB, as disputas prioritárias seriam os cargos de governador de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e do Acre

Um cenário há alguns anos inimaginável ganha corpo paro o ano que vem. O ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) podem integrar uma chapa como candidatos a presidente e a vice, respectivamente. De saída do PSDB, Alckmin é cotado para filiar-se ao PSB para as eleições de 2022. Líderes do PSB discutem priorizar a filiação de Alckmin desde que o PT os apoie em cinco estados no pleito do ano que vem.

O tucano tem flertado com alguns partidos na procura por uma nova casa, mas já teria sinalizado que toparia entrar no PSB para ser vice de Lula no ano que vem, enquanto Lula tem elogiado o tucano. As informações são da Folha de S.Paulo. No entanto, Alckmin só deve bater o martelo após o resultado das prévias do PSDB e é possível, a depender do resultado da disputa entre João Doria e Eduardo Leite, que ele permaneça na atual sigla.

Segundo integrantes do PSB, em uma reunião realizada na última quarta-feira, 17, os dirigentes debateram pessoalmente os cenários com Alckmin e expuseram condições para apoiar os petistas em 2022. Para o PSB, as disputas prioritárias seriam os cargos de governador de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e do Acre.

Apesar de Lula querer contar com o PSB como aliado, os petistas têm resistido à ideia de apoiar os socialistas em alguns estados. Os principais entraves, porém, são regionais, como em São Paulo, onde o PT não quer deixar de lançar candidatura própria ao Executivo.

