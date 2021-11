Lula encontra primeiro-ministro da Espanha e debate o enfrentamento à extrema-direita

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta sexta-feira, 19, com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, no Palácio de Moncloa, em Madri, sede do governo. Segundo Sánchez, o encontro serviu para discutir sobre a pandemia do coronavírus, mudanças climáticas e a recuperação econômica. Ainda conforme o primeiro-ministro, ambos compartilham “fortes vínculos estruturais e permanentes em várias áreas”.

Segundo Lula, o encontro trouxe uma troca de experiências e preocuações, como o avanço da extrema-direta. “Falamos sobre a integração europeia e da América Latina, além da importância das relações Brasil Espanha. Também conversamos sobre nossas experiências na construção de políticas públicas de combate à desigualdade. E dividimos a preocupação com o tema das mudanças climáticas e a importância da solidariedade entre as democracias no enfrentamento ao avanço da extrema direita”, escreveu o petista.

2 - Também conversamos sobre nossas experiências na construção de políticas públicas de combate à desigualdade. E dividimos a preocupação com o tema das mudanças climáticas e a importância da solidariedade entre as democracias no enfrentamento ao avanço da extrema direita. pic.twitter.com/iQoIhSuek8 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 19, 2021

Nas redes sociais, o primeiro-ministro também compartilhou fotos e descreveu os objetivos do encontro. “Espanha e Brasil compartilham forte vínculos estruturais e permanentes em diferentes âmbitos. Hoje, me reuni com seu ex-presidente, Lula, para discutir vários assuntos de comum interesse, como a pandemia, as mudanças climáticas e a recuperação climática”, publicou.

España y Brasil compartimos fuertes vínculos estructurales y permanentes en diferentes ámbitos. Hoy, me he reunido con su expresidente, @LulaOficial, para abordar varios asuntos de interés común como la situación de la pandemia, el cambio climático o la recuperación económica. pic.twitter.com/gkooB3OGtX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 19, 2021





Tags