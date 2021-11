Lula e Janja se casam em breve e Chico Buarque será o padrinho, revela colunista

Juntos desde 2019, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, devem oficializar a união em breve. Segundo informação de Cleo Guimarães para a Veja, o casal avisou a amigos próximos que vão se casar tão logo e já convidaram Chico Buarque e a mulher, Carol Proner, para serem padrinhos. O convite foi aceito.

Atualmente, Janja acompanha Lula em viagem pela Europa. O ex-presidente desembarcou na última quinta-feira, 11, e desde então tem realizado uma série de encontros com lideranças do continente. A agenda inclui o presidente da França, Emmanuel Macron, o futuro chanceler alemão Olaf Schulz, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que disputará as eleições presidenciais francesas, o ex-premiê da Espanha José Luís Zapatero e o prêmio Nobel de Economia em 2001, Joseph Stiglitz. Na Espanha, o petista se encontra com o atual premiê espanhol, Pedro Sánchez.

A passagem do petista pela França teve destaque nos últimos dias. Em Paris, o ex-presidente foi recebido no Palácio do Eliseu com honras de chefe de Estado por Macron — desafeto de Jair Bolsonaro (sem partido). Na ocasião, Lula defendeu uma nova governança global e discutiu ameaças à democracia e aos direitos humanos. Em nota, gabinete de Macron disse que Lula compartilhou sua visão sobre o papel do Brasil no mundo e observou que o país “se apartou do sistema multilateral e de grandes acordos internacionais”. Ainda na quarta, Lula recebeu um prêmio da revista Politique Internacionale.

