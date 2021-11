Kalil sobre Carnaval em BH em 2022: "Prefeitura não vai patrocinar"

O carnaval de Belo Horizonte em 2022 não deverá ter apoio de verba pública. A garantia foi dada pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), que deixou claro o cuidado com a movimentação natural da população local, mas sem "patrocinar" eventos.

"A prefeitura dá, quando você vai passear na Lagoa da Pampulha, a Guarda Municipal, trânsito, cuidado, tudo que tiver de espontâneo é obrigação da prefeitura cuidar da população, ponto final, é isso. Não adianta, que a prefeitura não vai patrocinar Carnaval, não vai patrocinar Carnaval, não vai patrocinar nada", disse o prefeito, em entrevista coletiva na Prefeitura de BH.

Segundo o prefeito, o dinheiro da festa vai ser investido em eventos posteriores. "Eu autorizei o presidente da Belotur que invista o dinheiro do Carnaval no evento posterior. Quer dizer, nós não vamos guardar o dinheiro da cultura e dos eventos. Nós vamos investir em cultura e evento. Mas, no Carnaval, depois que veio a praia, depois que vem o réveillon e vir o Carnaval é chamar o azar para o nosso lado. E eu não quero dar sopa para o azar", completou.