Defensoria cobra presidente da Câmara por ação de vereadores sobre banheiros unissex

A Defensoria Pública Geral do Ceará oficiou o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique (PDT), cobrando providências pela ação dos vereadores Julierme Sena (PROS) e Carmelo Neto (Republicanos), que rasgaram uma nota técnica assinada pelos defensores Mariana Lôbo e Tulio Iumatti Ferreira durante sessão. O documento alertava sobre a inconstitucionalidade de projetos que tentam barrar a criação de banheiros unissex compartilhados em ambientes públicos e privados.



A nota técnica elaborada e assinada pelos titulares do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas (NDHAC) resguarda a legitimidade do uso de banheiros públicos por pessoas LGBTQIA+, dando a argumentação jurídica ao debate de projetos de lei apresentados pelos vereadores contrários à medida.

Sobre o assunto Ativista transexual é agredida por homem e três mulheres na saída de bar

Bota Pó: influencer de maquiagem se assume como mulher trans

Com filmes do For Rainbow, veja programação do Cinema do Dragão da semana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em reação, Carmelo Neto e Julierme Sena rasgaram a nota na tribuna da Casa. "Está faltando trabalho na Defensoria Pública. A defensora Mariana Lobo não é vereadora e nós temos prerrogativas que devem ser respeitadas", disse Julierme. "A única coisa que falta para essa defensora foi se candidatar e se filiar a um partido político, porque mais militante e ideológica que ela, eu nunca vi", disse o vereador do Republicanos.

“Nós [vereadores] temos a prerrogativa de propor leis e projetos. As comissões é que vão afirmar se é constitucional ou não. Cabe à defensora pública, Mariana Lobo, cuidar dos interesses da Defensoria Pública e ajuizar ações, mas não interferir no trabalho do vereador”, enfatizou Julierme Sena.

A Defensoria, por sua vez, reforça a legitimidade na atuação dos defensores envolvendo o episódio e solicita providências à Câmara de Vereadores pelo uso de palavras que "desqualificam" o trabalho defensorial.

"A Defensoria salienta que a atuação dos referidos defensores se deu dentro dos limites da atividade profissional, cabendo aos mesmos a representação dos interesses de seus assistidos, situação em que atuam em estrito cumprimento do seu dever legal, atuando também na defesa dos interesses coletivos", diz a assessoria do órgão.

Mais notícias de Política



Sobre o assunto Movimento propõe adicionar a palavra "amor" na bandeira do Brasil

Touro de ouro da Bolsa de Valores é alvo de novo protesto que pede taxação de ricos

DPU aciona Justiça para pedir explicações ao Inep

Intimado pela PF, Olavo de Carvalho deixa o Brasil às pressas após receber alta hospitalar

Entidades sindicais confirmam participação em ato contra Bolsonaro neste sábado

Justiça afasta servidor do Ministério do Desenvolvimento por desvios na PB

Alexandre manda investigar vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara por racismo

Senado aprova texto que tipifica injúria racial como racismo

Tags