Câmara envia para comissões projeto que obriga não vacinados a pagarem internação por Covid

A Câmara Municipal de Fortaleza enviou para análise das comissão técnicas o projeto de indicação nº 1.608/2021, de autoria do vereador Gardel Rolim (PDT), que propõe o ressarcimento ao poder público municipal, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), dos gastos com internação de pacientes que tenham optado por não tomarem a vacina da Covid-19. Segundo a medida, as despesas médicas decorrentes do tratamento de pacientes admitidos para tratamento do coronavírus na rede municipal de saúde serão custeadas com recursos próprios do paciente.

Na próxima semana, a proposta deve voltar para apreciação em plenário. O projeto considera não vacinados os indivíduos que, tendo sido convocados para a vacinação pela Prefeitura Municipal e seguindo os critérios:

I — deliberadamente não tenham comparecido ao procedimento de inoculação da vacina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

II — não tenham apresentado justificativa para a ausência na data da convocação pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), como internações ou condições de saúde que impeçam a utilização da vacina, sendo necessário a apresentação de atestado médico.

Segundo Rolim, autor da proposta na capital cearense, a criação da vacina contra Covid-19 representou esperança diante da maior crise sanitária dos últimos tempos. "Cientistas do mundo inteiro, incluindo o Brasil, iniciaram uma corrida contra o tempo para viabilizar um imunizante contra a doença que em outubro de 2021 superou a marca dos 250 milhões de infectados no mundo, e mais de 5 milhões de mortes acumuladas desde o inicio da pandemia".

O parlamentar considera que a queda considerável na média móvel de novos casos e mortes pela covid-19 no Brasil "ilustra a importância da vacinação em massa da população". "Apenas através dela poderemos retomar a normalidade A presente propositura leva em consideração a coletividade e o direito à vida”, defende o vereador de Fortaleza.

No Ceará, parlamentares bolsonaristas aderiram ao movimento "antivax". Um exemplo é o deputado estadual André Fernandes (Republicanos). Crítico do passaporte sanitário, ele já usou as redes sociais para defender o direito da população que opta por não se imunizar contra a Covid-19. Em publicação, André aparece com uma camisa com a frase: "Transvacinado: pessoa que se sente vacinada no corpo não vacinado".

O movimento representa uma grave ameaça. A França, por exemplo, tem chamado a atenção do mundo nas últimas semanas por conta do movimento “antivacina”. Notícias mostram pessoas falsificando atestados (pagam de € 250 a € 500 pelo atestado falso) e até cidadãos que depredam postos de saúde. A ação tem acontecido como forma de contraposição às políticas públicas que o governo francês decretou recentemente. Nesta quarta-feira, 17, a Fiocruz divulgou um novo alerta para a "pandemia de não vacinados" da Covid-19 na Europa.

Em um boletim, a fundação lembrou que, apesar de o Brasil ter cerca de 60% da população totalmente vacinada, países europeus com índices na mesma faixa – como Áustria, Lituânia e Alemanha – vêm registrando aumento de internações – principalmente entre os não vacinados – e de óbitos.

Medidas para penalizar não-vacinadas e estimular a vacinação têm crescido em todo o mundo. Na segunda-feira, 15, por exemplo, a Áustria iniciou um "lockdown de não vacinados" para tentar conter o avanço do vírus. Com aumento expressivo no número de casos, o ministro da Saúde, Wolfgang Mückstein, disse que impor um confinamento nacional é um "último recurso".